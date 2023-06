IDIARN prorroga campanha e vacinação contra febre aftosa até 30 de junho

O Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (IDIARN), é o órgão estadual que é o responsável pela campanha de imunização dos rebanhos no RN, e recebeu do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a autorização para realizar a ampliação do prazo para que o produtor possa adquirir a vacina e imunizar os animais. Nesta etapa, a vacinação é obrigatória para todos os animais e a expectativa é que o Rio Grande do Norte consiga vacinar mais de um milhão de animais.