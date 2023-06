Senadora Zenaide elogia investimento no Pingo da Mei Dia: "Faz economia girar"

O "Pingo da Mei Dia", evento que abre oficialmente o Mossoró Cidade Junina, nas terras de Santa Luzia, contou com a presença da senadora Zenaide Maia, na tarde deste sábado (03). Trata-se de um acontecimento diferenciado e que reúne milhares de pessoas que vão até a cidade para curtir a programação junina de uma das maiores e mais tradicionais festas do interior do Rio Grande do Norte.

A parlamentar, que estava acompanhada do secretário de Estado, Jaime Calado, a convite do prefeito Alysson Bezerra, participou de confraternização no Palácio da Resistência, onde reencontrou vários amigos, dentre eles a deputada estadual Terezinha Maia, prefeitos, vereadores, colunistas sociais.

Logo em seguida, Zenaide Maia visitou os camarotes da prefeitura e do poder legislativo, e claro, abraçou os foliões presentes no corredor da Estação das Artes. Foram momentos de muita alegria e reencontros de amigos, eleitores e admiradores da parlamentar.

Para a senadora, o evento garante diversão, preservação da cultura e desenvolvimento na economia e renda dos mossoroenses. “Essa festa de Mossoró comprova que: a cada R$ 1,00 que a prefeitura de Mossoró investe deve ter um retorno, de no mínimo, de R$ 12,00. Imagine a quantidade de famílias que está fazendo comidas típicas para vender e também se divertir. Sem falar na preservação da nossa cultura”, disse Zenaide.

A festa, que tem seu início pontualmente ao meio-dia, com abertura no Memorial da Resistência, teve início hoje com o “Pingo da Mei Dia” e se estenderá até o dia 24 de junho, com o “Boca da Noite”. Ainda no dia 24, além do “Boca da Noite” acontecerão shows no Polo Arraiá do Povo, na Feira do Bode.

A senadora Zenaide Maia tem trabalhado ao longo dos anos, destinando emendas parlamentares para a melhoria na Saúde, Educação, Assistência Social, além de entidades como a Apae e a Liga Contra o Câncer, todos do município de Mossoró.