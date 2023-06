Fátima Bezerra defende aprovação de marco regulatório da energia offshore. Projeto de lei neste sentido, de autoria do ex-senador e atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi aprovado pelo Senado em agosto do ano passado, mas ainda precisa ser votado na Câmara dos Deputados. Durante sua participação na abertura do "Brazil Offshore Wind & Power-to-X 2023", realizada nesta segunda (5), a governadora do RN destacou a importância da regulamentação para o futuro do desenvolvimento do Estado. “No mar, nosso potencial é enorme, superando a capacidade instalável de 55 GigaWatts, isso apenas em áreas consideradas aptas, sem a interferência com atividades existentes ou com alguma restrição. No geral, nosso potencial supera os 140 GW”, afirmou.

A governadora Fátima Bezerra defendeu nesta segunda-feira (05), ao participar da abertura do "Brazil Offshore Wind & Power-to-X 2023", a aprovação do marco regulatório para a geração eólica offshore (no mar).

Projeto de lei neste sentido, de autoria do ex-senador e atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi aprovado pelo Senado em agosto do ano passado, mas ainda precisa ser votado na Câmara dos Deputados.

A governadora destacou a importância da regulamentação para o futuro do desenvolvimento do Estado, razão pela qual “o Rio Grande do Norte, por sua liderança na produção de energias renováveis e potencial de geração no mar, não pode ficar de fora do ciclo de debates”, disse ela, que estava acompanhada da senadora Zenaide Maia e do deputado federal Fernando Mineiro, presentes ao evento. Mineiro é vice-presidente da Comissão Especial criada na Câmara para discutir o tema.

“No mar, nosso potencial é enorme, superando a capacidade instalável de 55 GigaWatts, isso apenas em áreas consideradas aptas, sem a interferência com atividades existentes ou com alguma restrição. No geral, nosso potencial supera os 140 GW”, afirmou.

O RN tem as cinco principais fontes de geração de energia em atividade no Brasil, com destaque para eólica, solar, biomassa, hídrica e gás Natural, este último considerado como combustível de transição. Ao final de 2021, o Estado atingiu a marca de 97% de geração de energia proveniente de fontes renováveis, superando vários países europeus e asiáticos.

O RN conta atualmente com 287 parques eólicos, dos 829 instalados no Nordeste e 920 em todo o país). No estado são produzidos atualmente 7,8 GW de energia renovável, devendo chegar a 13 GW em 2026, e, para isso, a governadora disse ser fundamental a expansão das linhas de transmissão com novos leilões, compromisso assumido pelo presidente Lula e constante nas discussões no PPA e no Consórcio Nordeste.

Segundo Fátima, a expansão das linhas de transmissão, vai permitir investimentos da ordem de R$ 140 bilhões na região Nordeste, sendo mais de R$ 30 bilhões para o Rio Grande do Norte.

O Workshop Internacional debate em Natal as diretrizes para o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial do setor eólico offshore e suas aplicações para produção de hidrogênio verde e produtos Power-to-X no Brasil e que contribuam para a sustentabilidade do planeta.

Para a governadora Fátima Bezerra, a reunião de trabalho entre técnicos, profissionais, estudantes, representantes de empresas e instituições públicas e privadas "é uma demonstração do compromisso do governo com a sustentabilidade".

Na oportunidade em que se comemorava o Dia Mundial do Meio Ambiente (dia 5), a governadora Fátima Bezerra aproveitou para anunciar o cumprimento de compromisso firmado de realizar até dezembro o concurso público para o Instituto Estadual de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Idema-RN), "um órgão tão importante na sua missão de preservar o meio ambiente como concorrer para o desenvolvimento do Estado."