“Chuva de Bala no País de Mossoró” estreia nesta quarta-feira no adro da Capela de São Vicente

A história de resistência e coragem do povo de Mossoró à invasão do bando de Lampião em 1927 é recontada em detalhes no adro da Capela de São Vicente, através do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”. A peça teatral resgata a história com elenco composto por mais de 150 profissionais. O espetáculo estreia nesta quarta-feira (7), no adro da Capela de São Vicente, às 21h.



Neste ano, a direção-geral do espetáculo será liderada pelo mossoroense Leonardo Wagner. O cineasta Plínio Sá na assistência de produção, Roberta Schumara à frente da coreografia e Romero Oliveira na composição e direção musical . Com essa configuração, o espetáculo traz novos elementos e moderno sistema de iluminação, deixando o musical mais realista.



Lampião era o cangaceiro mais temido do Nordeste. O bando de Virgulino Ferreira resolveu invadir a cidade de Mossoró há quase um século. A cidade soube da possível invasão e o prefeito na época, Rodolfo Fernandes, montou trincheiras para defender a população.



Durante o “Mossoró Cidade Junina”, a Capela de São Vicente se transforma e resgata a data do confronto, que ocorreu em 13 de junho de 1927. Atores, atrizes, bailarinos e bailarinas mossoroenses enaltecem a história de resistência, heroísmo e coragem de Mossoró.



Este ano completa 21 anos de exibição, a Prefeitura de Mossoró fez questão de estruturar a equipe com profissionais genuinamente mossoroenses. Ao todo, mais de 150 profissionais estão envolvidos no espetáculo, incluindo atores, atrizes, técnicos, bailarinos e bailarinas. Além disso, o musical terá inserção de 20 novos jovens talentos ao musical.



O espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” é uma das maiores exibições teatrais a céu aberto do Brasil. Patrimônio cultural dos mossoroenses, a peça teatral terá exibições nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de junho, continuamente às 21h, no adro da Capela de São Vicente, bairro Centro.