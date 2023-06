Prefeitura de Governador assina Ordem de Serviço para obra de pavimentação no bairro Campestre

O prefeito Dr. Artur Vale assinou na tarde dessa segunda-feira (05) Ordem de Serviço para obra de pavimentação a paralelepípedo em duas ruas do bairro Campestre. Serão atendidas a Rua Dix-Huit Rosado e uma rua projeta.



O ato ocorreu no Gabinete do Prefeito e contou com a participação da primeira-dama Lorenna Evangelista; dos secretários municipais Genivaldo Felipe (Obras, Transportes e Urbanismo), Paulo Sérgio (Juventude, Cultura e Desporto), Dr. Adail Vale (Saúde), Monalisa Evangelista (temporária de Assistência Social) e Elvis Andrade (Chefe de Gabinete); dos vereadores Adonias Melo (Presidente da Câmara), Luara Fagundes, Maristela Cardoso, Carlinhos do Horizonte, Chagas Cruz e Dener Pio; além dos engenheiros Klebson da Costa (Município) e Mateus Yago (WSC Empreendimentos).



A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado vai investir R$ 179.330,33 na obra, recursos oriundos de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional. São mais de 2.500 metros quadrados de pavimentação.