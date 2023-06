Forte esquema de segurança foi montado para garantir a tranquilidade da festa na Estação das Artes. Além do sistema de videomonitoramento e revista para adentrar à festa, agentes de várias instituições de segurança estarão mobilizados, assegurando a paz e harmonia do evento. Assim como nas edições anteriores, não será permitida a entrada com garrafas de vidros, materiais cortantes, coolers ou bolsa térmica ao evento. As festas na Estação das Artes começam nesta quarta-feira (7), com shows de Adna Santana, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon e Simone Mendes.

A Prefeitura de Mossoró montou um forte esquema de segurança para garantir a tranquilidade das noites de shows no polo Estação das Artes.

Além do sistema de videomonitoramento e revista para adentrar à festa, agentes de várias instituições de segurança estarão mobilizados, assegurando a paz e harmonia do evento. Assim como nas edições anteriores, não será permitida a entrada com garrafas de vidros, materiais cortantes, coolers ou bolsa térmica ao evento.

As medidas trazem mais segurança ao “Mossoró Cidade Junina”, fortalecendo o principal polo do evento. A restrição quanto a entrada de cooler e bolsa térmica é feita há várias edições e demonstra efeitos significativos na segurança da festa, pois impede que pessoas adentrem ao evento com materiais ilícitos.

“São medidas extremamente importantes para garantir uma festa tranquila. Vamos intensificar as revistas e o monitoramento, nossos agentes estarão acompanhando tudo, em tempo real, por meio da nossa central montada na Praça de Eventos”, frisou Thiago Fernandes, comandante da Guarda Civil Municipal.

De 7 a 23 de junho, o polo Estação das Artes será palco de várias atrações. A programação de shows inicia nesta quarta-feira (7), a partir das 19h, com muito xote, baião, forró e sertanejo, com Adna Santana, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon e Simone Mendes.