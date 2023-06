De acordo com Luís Correia, Diretor Executivo de Mobilidade de Mossoró, os veículos de transporte coletivos estarão estacionados nas proximidades dos polos do Mossoró Cidade Junina, para que as pessoas que vão curtir o evento, não precisem se deslocar muito para acessá-los. Ele orienta que a população, principalmente quem vai ingerir bebida alcoólica, priorize a utilização desses serviços ou vá ao local de carona, para evitar não apenas multas de trânsito, mas também ocorrências que possam provocar vítimas; confira os locais onde os aplicativos e táxis estarão.