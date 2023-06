Elenco do “Chuva de Bala no País de Mossoró” recebe certificado de reconhecimento

Atores, atrizes, bailarinos e bailarinas do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” receberam, na noite desta terça-feira (6), certificado de reconhecimento artístico pelo trabalho realizado na cidade de Mossoró. O documento entregue pela Prefeitura de Mossoró reafirma a valorização e respeito ao elenco que há mais de duas décadas reconta a história de heroísmo e resistência ao bando de Lampião.



Em mais de 20 anos de exibição, essa foi a primeira vez que o elenco recebeu uma certidão tão importante para agregar ao currículo artístico dos participantes. “Fazendo já esse espetáculo há muito tempo, a cada ano eu me surpreendo com as coisas, e esse ano tivemos essa surpresa. Em nenhuma outra gestão teve esse cuidado de entregar a gente um certificado dessa envergadura. Há tanto tempo fazendo o ‘Chuva de Bala’, é uma enorme gratidão” reconheceu Carlos José, personagem que representa o padre Mota no espetáculo.

A entrega do certificado ocorreu na noite desta terça-feira (6), véspera da estreia do espetáculo. Durante o ensaio, o prefeito Allyson Bezerra fez questão de entregar a cada artista a certidão e camiseta da 21ª edição do espetáculo. “De forma inédita, entregamos esse certificado, onde a Prefeitura de Mossoró reconhece o elenco e enaltece a importância de cada um. Um papel singular para a história de Mossoró. Além do certificado, estamos entregando a camiseta desta edição para que a juventude se recorde deste papel tão importante que cada um tem”, frisou o gestor.



O “Chuva de Bala no País de Mossoró” tem à frente da direção-geral o mossoroense Leonardo Wagner. A obra musical do espetáculo será dirigida por Romero Oliveira. Já a assistência de produção terá o cineasta Plínio Sá, seguido por Roberta Schumara na coreografia.

“É um momento muito significante para a nossa cultura. Estamos hoje marcando a história e a carreira de cada artista participante do ‘Chuva de Bala no País de Mossoró’. O certificado demonstra o quão potencial é a história e o artista, são mossoroenses fanáticos pela arte e cultura, que fazem o espetáculo com todo amor e dedicação possível. A certidão é um reconhecimento de todo esforço e brilho ao elenco do musical”, pontuou Igor Ferradaes, secretário municipal de Cultura.



Ao todo, mais de 150 profissionais estão envolvidos diretamente no musical, incluindo atores, atrizes, técnicos, bailarinos e bailarinas. Além disso, o espetáculo terá inserção de 20 novos jovens talentos. O “Chuva de Bala no País de Mossoró” é um dos maiores musicais a céu aberto do Brasil, a peça teatral terá exibições nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de junho, a partir das 21h, no adro da Capela de São Vicente, bairro Centro.