85 mil famílias Potiguares têm direito ao kit gratuito da parabólica digital

Quem usa parabólica tradicional para assistir à TV terá que substituí-la pela nova parabólica digital. Quem não fizer a atualização pode enfrentar interferências na imagem, como chuvisco e chiados, e até mesmo a perda de sinal de TV. No Rio Grande do Norte, famílias de baixa renda de 33 cidades podem solicitar a substituição gratuita do equipamento.



A instalação da nova parabólica digital é feita pela Siga Antenado, entidade criada por determinação da Anatel. A troca é gratuita para famílias de baixa renda, inscritas em algum programa social do governo federal, e que têm a parabólica tradicional em pleno funcionamento na residência. No Estado, aproximadamente 85 mil famílias podem ser beneficiadas. Para verificar se tem direito ao kit gratuito, a população deve acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar gratuitamente para 0800 729 2404 com o CPF ou NIS em mãos.



Quem tem a parabólica tradicional e não tem direito ao kit gratuito, deve procurar lojas de eletrônicos ou os antenistas que atuam em sua região. Eles poderão dar toda a orientação necessária para a aquisição e instalação da nova parabólica digital e do receptor adequado para a banda Ku.



No Rio Grande do Norte, famílias de Natal e outras 32 cidades (Baía Formosa, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, Senador Georgino Avelino, Taipu, Tibau do Sul, Vila Flor, Areia Branca, Arês, Baraúna, Bom Jesus, Ceará-Mirim, Extremoz, Goianinha, Grossos, Ielmo Marinho, Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre, Mossoró, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, São Miguel do Gostoso, Serra do Mel, Tibau e Vera Cruz) estão sendo beneficiadas