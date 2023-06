Cúpula da segurança se reúne para avaliar atuação no Pingo da Mei Dia e definir novas estratégias para o MCJ. A reunião, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (7), reuniu as forças de segurança que atuam na cidade de Mossoró e teve como objetivo fazer um balanço sobre os pontos positivos e negativos das atividades no Pingo da Mei Dia, além de definir o que precisa ser melhorado para garantir a segurança do público nos demais dias de Mossoró Cidade Junina, bem como garantir melhores condições de trabalho para os agentes de segurança que vão trabalhar no evento.

A cúpula das forças de segurança com atuação em Mossoró se reuniram nesta quarta-feira (7), para fazer um balanço sobre os pontos positivos e negativos das atividades no Pingo da Mei Dia.

A reunião também teve como objetivo definir o que precisa ser melhorados para garantir a segurança do público nos demais dias de Mossoró Cidade Junina, bem como garantir melhores condições de trabalho para os agentes de segurança que vão trabalhar no evento.

Na avaliação de todos os envolvidos, uma unanimidade: o Pingo da Mei Dia foi um evento tranquilo e ordeiro, sem registros de ocorrências de grande porte.

Para o major Emerson, comandante da 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (2ª CIPRV), a reunião foi bastante importante para fazer um balanço da atuação das forças de segurança nos eventos que já passaram, para fazer as correções necessárias.

“Esse balanço vai ocorrer semanalmente, para que possamos fazer as correções e desenvolver habilidades cada vez mais eficazes e eficientes para garantir a segurança da população”, diz.

Na avaliação do Tenente-Coronel Andrelino, comandante do 12º Segundo Batalhão de Polícia Militar, as ocorrências de furtos, embora sejam extremamente desagradáveis, são casos comuns em eventos de grande porte.

Ele reforça que as pessoas evitem levar celulares nas demais noite, mas caso isto seja necessário, que tome cuidados com as aglomerações e tentem mantê-los em um local seguro.

O Delegado Regional de Polícia Civil, Rafael Arraes, também avaliou que o resultado do Pingo da Mei Dia foi bastante positivo. Quanto aos furtos, ele reforçou a orientação do TC Andrelino, sobre não levar celulares pros grandes shows.

Segundo ele, existem quadrilhas especializadas em realizar esses pequenos furtos, que vem até de outros estados apenas para cometer esses crimes.

O Delegado ainda reforça que o popular que tiver seu bem furtado, que podem procurar fazer o boletim de ocorrência online, ou mesmo na unidade móvel do evento, a fim de desafogar a procura na Delegacia de Furtos e Roubos.

Já para a Major Martinez, comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró, falhas estão sempre suscetíveis a acontecer em qualquer atividade, mas no geral, o evento foi um sucesso, com grande tranquilidade, principalmente se comparado ao ano anterior.

“Não tivemos nenhum evento grave e agora a gente vai melhorar ainda mais, tanto para os demais dias de Mossoró Cidade Junina, quanto para o evento do ano que vem”, garantiu.