Veja como será programação nesta quinta do Mossoró Cidade Junina 2023

O “Mossoró Cidade Junina” se consagrou como o maior e mais cultural São João do nordeste e até o próximo dia 23 segue com uma extensa programação com shows, festivais e exposições, abrilhantando o período junino da cidade. Confira a programação para esta quinta-feira (08).



Neste feriado a festa segue na Arena Deodete Dias, polo Estação das Artes, Cidadela, Anima Chuva, polo Poeta Antônio Francisco, Circo do Forró e com a exibição do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”. Além disso, haverá programação infantil no Espaço Cultural localizado no Teatro Municipal.

Arena Deodete Dias

A partir das 19h, acontece o concurso de quadrilhas na categoria municipal, nas modalidades Festival da Melhor Idade, Tradicional Infantil e Estilizada Infantil.

Concorrem os grupos: Noite de São João e Alegria Matutina. Na categoria estilizado infantil concorrem os grupos Amor Nordestino, Sonho de Amor e Encanto Junino. O concurso segue com o “Festival da Melhor Idade”, com os grupos Luar na Roça, Casa da Nossa Gente, Cras do Bom Jesus, Quadrilha Seu Mané, União Junina, Cras do Abolição 4, Cras do Jardim das Palmeiras e Mulheres Arretadas.

Polo Estação das Artes

A partir das 20h acontecem os shows de Werick Mendes, Eric Land e Xand Avião.

Cidadela

No polo Cidadela os shows começas as 23:30 com Netinho Leal, Gigantes do Arrocha, Nida lira Dr. Ever.

Anima Chuva

A partir das 20h show com Alana e Luiz



Espetáculo Chuva de Bala no Pais de Mossoró

As 21h no Adro da Capela de São Vicente

Circo do Forró

As 19h show com Bené cantor o Rei das Cabritinhas

Polo Poeta Antonio Francisco

A programação começas as 17h com apresentação de quadrilha junina, Festival de teatro de Bonecos e Carlos Junior e Trio Pé Duro.





Espaço Cultural no Teatro Municipal

Com programação a partir das 16h com Brinquedos e brincadeiras, Canções daqui, Contos do Mundo e Cia Pão Doce de Teatro.