O Rio Grande do Norte será sede do encontro entre o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) e a Petrobras, com presença do presidente da estatal, Jean Paul Prates. A reunião acontece no dia 19 de junho, no escritório da Petrobras, no bairro da Cidade da Esperança, em Natal.



A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, convidou o presidente Jean Paul Prates, diante do papel estratégico que a Petrobras tem para o desenvolvimento econômico da região Nordeste.



O encontro é uma oportunidade para colocar em pauta o desenvolvimento de projetos para a região, que tem participação importante e grande potencial no setor de energias renováveis.



O Consórcio Nordeste é formado pelos nove governadores da região e é uma iniciativa que pretende atrair investimentos e alavancar projetos de forma integrada para toda a região.