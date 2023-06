Xand Avião comanda segunda noite na Estação das Arte; nesta sexta sobem ao palco Aline Reis, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim. A segunda noite de shows no Polo Estação ainda contou com apresentações dos cantores Werick Mendes e Eric Land. O grande público prestigiou shows musicais com repertórios recheados de sucessos do passado e do presente. O forró e o piseiro ditaram o ritmo dos mossoroense e turistas da região e outros estados do Brasil. Nesta sexta-feira (9) a festa continua com Aline Reis, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim.

A noite da quinta-feira (8) reservou momentos marcantes para os artistas que se apresentaram e para o público que compareceu ao Polo Estação das Artes. Na segunda noite de grandes shows do "Mossoró Cidade Junina" 2023 se apresentaram os cantores Werick Mendes, Eric Land e Xand Avião.

Em mais uma noite para ficar na história do MCJ, o grande público prestigiou shows musicais com repertórios recheados de sucessos do passado e do presente. O forró e o piseiro ditaram o ritmo dos mossoroense e turistas da região e outros estados do Brasil.

Clara Lacerda, estudante de Enfermagem, veio da cidade de Pau dos Ferros curtir o MCJ 2023. "Está sendo muito bom e gratificante estar aqui. Muito bom mesmo. O evento está muito organizado e todos falam isso. Uma expectativa ótima para os shows, pois cheguei bem cedo para ficar próximo ao palco", contou.

"Muito importante prestigiar todos os cantores, inclusive, Werick Mendes, artista local. E nesta noite também aproveitando para curtir as outras apresentações como a do Xand Avião e Eric Land", disse André Matos, professor.

A primeira atração que subiu no palco da Estação das Artes Elizeu Ventania foi o cantor Werick Mendes que botou o público para dançar e cantar num show empolgante.

"Estou muito feliz e grato pela oportunidade como artista local, artista da terra. Me sinto muito lisonjeado de estar numa festa grande como essa. O Mossoró Cidade Junina é um evento onde os grandes artistas querem participar", declarou o cantor Werick Mendes, natural de Assú.

Segunda atração da noite, Eric Land, trouxe para Mossoró hits consagrados em sua voz e que estão na boca do povo.

“Mossoró tem uma energia única. Sempre que venho aqui é um show especial com a galera no clima para curtir com positividade e numa felicidade. Participar deste grande evento, o ‘Mossoró Cidade Junina’, é muito gratificante. Um evento com grande estrutura de palco, som. Eu me sinto honrado demais em estar aqui em clima de São João e sempre que venho eu saio daqui com momentos marcantes”, destacou o cantor Eric Land.

Fechando a segunda noite dos grandes shows do MCJ no polo, o cantor Xand Avião animou o grande público com muito forró num repertório especial para as festividades juninas.

“Mossoró é uma cidade diferente, especial. Eu já morei aqui e estamos ao lado da minha cidade. Eu amo o RN, essa cidade. Muito bom estar de volta e fazer um grande show para esse povo no ‘Mossoró Cidade Junina’ que é um evento que só cresce”, externou o cantor Xand Avião.

Nesta sexta-feira (9), a programação no Polo Estação das Artes continua com shows de Aline Reis, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim.