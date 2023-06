Quadrilhas “Noite de São João” e “Sonho de Amor” levam os primeiros lugares em suas categorias. Ao todo, cinco grupos juninos da cidade se apresentaram para um grande público que compareceu a Arena Deodete Dias, nesta quinta-feira (8), sendo dois da categoria tradicional e três da categoria municipal estilizado infantil. O primeiro lugar da categoria tradicional ficou com a quadrilha Noite de São João, que obteve 59,3 pontos e superou a Alegria Matutinha. Já na infantil quem levou o título foi a quadrilha Sonho de Amor, com 59,6 pontos. A segunda colocada foi Amor Nordestino, com 57,6.

O Festival de Quadrilhas Juninas do Mossoró Cidade Junina (MCJ) teve continuidade nesta quinta-feira (8) com a categoria municipal tradicional e estilizado infantil. Ao todo, cinco grupos juninos da cidade se apresentaram para um grande público que compareceu a Arena Deodete Dias para prestigiar as quadrilhas juninas.

Na categoria tradicional duas quadrilhas juninas disputaram o título. O primeiro lugar ficou com a Noite de São João. Ela obteve 59,3 pontos e superou a Alegria Matutinha, que somou 55,5 pontos.

Já na categoria municipal estilizado infantil, três grupos performaram no espaço destinado para a apresentação das quadrilhas dentro dos festejos juninos. A primeira colocada foi a quadrilha Sonho de Amor. Ela teve 59,6 pontos. A segunda colocada foi Amor Nordestino, com 57,6 pontos e na terceira posição ficou a Encanto Junino, com 57,3 pontos.

João Paulo, representante e presidente da Quadrilha Sonho de Amor, destacou a importância do título. “A gente está sentindo muito orgulho e garra de termos conquistado esse título. Foi um trabalho muito árduo que a gente teve desde o início do ano para poder conseguir montar esse lindo espetáculo. É uma emoção muito forte, de amor, de carinho e conseguir chegar e alcançar esse título”, iniciou.

“Todo o esforço hoje foi recompensado no final. A gente conseguiu batalhar para conseguir o sonhado bicampeonato”, frisou o representante da Sonho de Amor.