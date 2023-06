Final de semana deverá ser de céu parcialmente nublado com chuvas na região de Mossoró. O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou a ocorrência de chuvas em 38 municípios, em sua grande maioria localizados na região Leste Potiguar, que se encontra no período chuvoso. Além da região de Mossoró, a previsão para os próximos dias é de chuvas também nas regiões Alto Oeste, Agreste e Litoral Potiguar.

Os maiores acumulados na região foram em Parnamirim, com 31,8 milímetros (mm), Rio do Fogo, com 28,6 mm e Natal com 22,7 mm. Os dados referem-se ao período das 07h da manhã de quinta-feira (08) e desta sexta-feira (09), confirmando a previsão anteriormente anunciada.

O chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot explica que "o mês de junho é o mais chuvoso no litoral leste do Rio Grande do Norte, em média chove em 26 dias, dos 30 dias do mês. Mas esse ano tem chovido pouco, devido a predominância do vento sul/sudeste que não favorece a ocorrência de chuva na região. A previsão é que se mantendo o vento de Leste, deverá se manter a ocorrência de chuva nos próximos dias”.

O Sistema de Monitoramento pode ser acessado pelos sites emparn.rn.gov.br aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br

Previsão dia a dia

Sexta- feira (09) - Céu parcialmente nublado a claro com chuvas nas regiões de Mossoró, Alto Oeste, Agreste e Litoral Potiguar.

Sábado (10) - Céu parcialmente nublado a claro com chuva na região de Mossoró.

Domingo (11) - Céu parcialmente nublado a claro com chuvas nas regiões de Mossoró, Alto Oeste, Vale do Açu, Agreste e Litoral Potiguar.