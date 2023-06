MCJ 2023: Confira a programação de todos os Polos para esta sexta-feira, 09

O São João mais cultural do mundo tem programação todos os dias. Nesta sexta-feira (9), shows, festivais e exposições vão abrilhantar a festa do “Mossoró Cidade Junina”.

Confira a programação de cada polo

Arena Deodete Dias



A partir das 19h, acontece o concurso de quadrilhas na categoria municipal e as 23h final do Festival de Quadrilhas da InterTV.



Polo Estação das Artes



A a partir das 20h, Aline Reis, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim comandam mais uma noite de shows.



Cidadela



A partir das 23h tem Marcelo Alexandre, Juninho Voice, John Modão, Forrozão de DE Antigamente e Heillnho



Anima Chuva



A partir das 20h Encontro de Violão Infantil



Espetáculo Chuva de Bala no Pais de Mossoró



As 21h no Adro da Capela de São Vicente





Circo do Forró



As 19h show com Renatinho de Upanema





Polo Poeta Antonio Francisco



A programação começas as 17h com apresentação de quadrilha junina, Festival de Bonecos e Antonio Francisco.





Espaço Cultural no Teatro Municipal



Com programação a partir das 16h com Brinquedos e brincadeiras.