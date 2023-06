3R Potiguar aumenta preço dos combustíveis na Refinaria Clara Camarão

Com esses reajustes, a expectativa é de que deve vir aumentos nos preços destes combustíveis nos postos no RN que são abastecidos pelas distribuidoras que adquirem a Gasolina A e o Diesel S500 na Refinaria Clara Camarão. A 3R Petroleum afirmou, em nota, que "os preços dos produtos derivados produzidos pela companhia seguem parâmetros de mercado - tais como o dólar, o valor de referência internacional do petróleo, custos logísticos para recebimento de derivados na região Nordeste, entre outros".