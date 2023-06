As inscrições para a 2ª edição do projeto “Vitrine Junina” encerram-se nesta sexta-feira (09). A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Mossoró e estimula a participação de lojas do comércio local a promoverem a decoração dos estabelecimentos na temática junina, atraindo clientes e aumentando seu faturamento no São João.

Como contrapartida, a CDL premiará as ideias mais criativas inscritas no projeto. As premiações chegam a até R$ 1.500,00.

O concurso é válido para lojas comerciais, bares, restaurantes, hoteis e supermercados e o material empregado na decoração ficará a cargo de cada participante com inteira liberdade de escolha, devendo obedecer às especificações contidas no regulamento.

Para se escrever, os lojistas pode acessar o site vitrinejunina.cdlmossoro.com.br e seguir as instruções.