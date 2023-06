Ufersa leiloa 18 animais com lances a partir de R$ 750 no RN

A Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), realizará leilão de 18 bois e vacas que não estão sendo utilizados nas atividades da instituição. O evento está agendado para o dia 20 de junho, às 9h, no campus leste, Setor transportes, da UFERSA.

De acordo com o edital, os lances iniciais para cada animal variam de R$ 750 a R$ 3.000. Aqueles que desejarem avaliar os animais antes do leilão, poderão fazer visitas ao setor de vacaria da Ufersa, de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h, até o dia anterior à data de abertura do evento. No entanto, é necessário realizar um agendamento prévio para garantir a visita pelo email: leilao@ufersa.edu.br.



O leilão terá início às 9h e o vencedor será definido com base no maior preço oferecido por cada animal. Essa é uma oportunidade tanto para criadores de gado quanto para aqueles interessados em investir nesse setor.



A Ufersa ressalta que o leilão tem como objetivo otimizar a utilização dos recursos da instituição, oferecendo a oportunidade de aquisição de bovinos a preços atrativos. Além disso, a iniciativa contribui para a gestão responsável dos animais ociosos, possibilitando sua realocação em atividades produtivas.

Para mais informações sobre o leilão, os interessados deverão entrar em contato com o Leiloeiro ou a equipe de apoio da UFERSA pelo telefone: (84) 3317-8293, ou pelo e-mail leilao@ufersa.edu.br.