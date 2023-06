Semana será de chuvas isoladas em todas regiões do estado, prevê a Emparn. No feriadão, a empresa registrou chuvas localizadas no litoral leste potiguar, com 103 mm, entre quinta-feira (08) e a manhã desta segunda-feira (12). De acordo com o Sistema de Monitoramento da Emparn, os maiores acumulados nas demais regiões no período foram em Brejinho 58 mm (Região agreste), Viçosa e Portalegre (oeste) 29 mm e Guamaré (Central) 16,8 mm. Em Natal, capital potiguar choveu no período 40mm. Para esta semana, as temperaturas, na região do Litoral, poderão atingir a média dos 20°C nas madrugadas e 30°C, durante as tardes. No interior a variação é entre 18°C e 34°C.

No município de Baía Formosa, localizado no litoral leste potiguar choveu entre quinta-feira (08), e a manhã desta segunda-feira (12) 103 milímetros (mm).

O registro foi feito pelo Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), que registra ainda os maiores acumulados nas demais regiões no período: Brejinho 58 mm (Região agreste), Viçosa e Portalegre (oeste) 29 mm, Guamaré (Central) 16,8 mm. Em Natal, capital potiguar choveu no período 40mm.

“As precipitações ocorridas no feriadão são frutos da maior circulação de ventos de sudeste/leste que estão alcançando a região Nordeste favorecendo a formação de nuvens de chuva nas regiões do Litoral Potiguar e Agreste Potiguar”, comentou o chefe da meteorologia Gilmar Bristot.

A previsão para a semana é de predominância de céu parcialmente nublado a claro com chuvas isoladas em todas as regiões, com maiores acumulados nas regiões Leste e Agreste que se encontram no período chuvoso.

As temperaturas, na região do Litoral, poderão atingir a média dos 20°C nas madrugadas e 30°C, durante as tardes. No interior a variação, entre 18°C e 34°C.

O Sistema de Monitoramento da Emparn pode ser acessado nos seguintes endereços www.emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia e meteorologia.emparn.rn.gov.br.

Previsão dia a dia

12/06/23 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com chuva isolada, em todas as regiões.

13/04/23 - terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com chuva isolada, no Litoral. Demais regiões, céu parcialmente nublado a claro.

14/06/23 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com chuva isolada, em todas as regiões.

15/06/23 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

16/06/23 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas, em todas as regiões.

17/06/23 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

18/06/23 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.