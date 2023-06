Moradores de Umarizal podem trocar lâmpadas ineficientes por LED ao longo desta semana

Uma equipe da Neoenergia Cosern estará passando de porta em porta, até o dia 16 de junho, oferecendo a troca. A ação visa incentivar o consumo consciente de energia elétrica, reduzir a conta de luz e auxiliar no processo de descarbonização em sua área de concessão. Podem participar os clientes residencial ou rural-residencial moradores de comunidade popular ou que estejam cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Estes devem apresentar a conta de energia do mês anterior paga, não ter débitos com a Cosern e não ter trocado lâmpadas em projetos da companhia nos últimos 6 anos (limite máximo de 8 lâmpadas). Devem, ainda, entregar as lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas.