Potiguar 02 realiza voo teste de segurança para início das operações

O teste, chamado de VTI - Vistoria Técnica Inicial, é um procedimento padrão de inspeção com a finalidade de garantir que a aeronave reunirá condições para obter a matrícula brasileira e condições de voar em segurança. De acordo com o CIOPAER, o próximo passo é dar entrada junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), para que haja a homologação do novo equipamento. O documento é necessário para que o helicóptero possa entrar em operação.