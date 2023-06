Presidente da ALRN recebe medalha do Mérito Eleitoral Tavares de Lyra do TRE. A homenagem é concedida a personalidades que tenham demonstrado efetiva dedicação e prestado relevantes serviços à causa da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Norte. Além do deputado Ezequiel Ferreira, outras dez autoridades potiguares também receberam a medalha. "O TRE não poderia existir se não tivesse a eleição. A atuação de vossa excelência, deputado Ezequiel Ferreira, sobretudo à frente do Poder Legislativo estadual, revelou sempre uma postura colaborativa e atuante no respeito às leis e Constituição Federal, criando ponte e objetivando a harmonia entre os poderes, notadamente entre o Legislativo e esta Corte", enalteceu o presidente do TRE, desembargador Cornélio Alves.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), foi homenageado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) potiguar junto a outras dez autoridades do estado, na tarde desta segunda-feira (12).

O deputado recebeu a medalha do Mérito Eleitoral Tavares de Lyra, que é concedida a personalidades que tenham demonstrado efetiva dedicação e prestado relevantes serviços à causa da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Norte.

Além de Ezequiel Ferreira, também a Justiça Eleitoral também homenageou os desembargadores Amaury Moura Sobrinho, Gilson Barbosa, Amilcar Maia e desembargadoras Maria Zeneide Bezerra, Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro e Cibele Benevides, além do juiz federal Ivan Lira de Carvalho, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do estado (TCE-RN) Gilberto Jales, o conselheiro do TCE-RN Paulo Roberto Chaves Alves, e a governadora Fátima Bezerra.

Com apresentações de repentistas e do coral de servidores do TCE, a solenidade lotou o plenário Ministro Seabra Fagundes, onde a Corte Eleitoral fez a homenagem aos presentes.

O presidente do TRE, desembargador Cornélio Alves, enalteceu a história de todas as autoridades que receberam a medalha, que, na opinião dele, preencheram todos os requisitos para serem merecedores da honraria.

"O TRE não poderia existir se não tivesse a eleição. A atuação de vossa excelência, deputado Ezequiel Ferreira, sobretudo à frente do Poder Legislativo estadual, revelou sempre uma postura colaborativa e atuante no respeito às leis e Constituição Federal, criando ponte e objetivando a harmonia entre os poderes, notadamente entre o Legislativo e esta Corte", enalteceu o presidente do TRE, desembargador Cornélio Alves.

"É uma alegria enorme recebermos uma condecoração de um homem ilustre, que sempre foi plural, nunca foi monocrático", disse a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que discursou em nome de todos os homenageados. "Essa outorga tem um valor que não podemos definir", finalizou.

A medalha

A medalha do Mérito Eleitoral Tavares de Lyra, criada pela Resolução n°4, de 12 de maio de 1998, tem a finalidade de agraciar personalidades nacionais e estaduais que tenham demonstrado efetiva dedicação e prestado relevantes serviços à causa da Justiça Eleitoral na circunscrição do Rio Grande do Norte.

O Ministro Augusto Tavares de Lyra, o ilustre norte-riograndense que dá nome à medalha de Mérito Eleitoral, teve sua vida pública dedicada aos interesses da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Norte. Augusto Tavares de Lira (1872-1958), foi presidente do Rio Grande do Norte, cargo equivalente ao de governador do Estado no início do Século 20, ministro da Justiça e Negócios Interiores do governo Afonso Pena e da Viação e Obras Públicas na Presidência de Venceslau Brás.