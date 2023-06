Professor diz que Adutora Apodi-Mossoró precisa ser debatido com equilíbrio. Segundo Josivan Barbosa, que ficou preocupado com a nota da CAERN informando que vai concluir a adutora Apodi-Mossoró com mudanças significativas no projeto original, é preciso que seja realizado um debate técnico, com equilíbrio, para que a população possa entender, por exemplo, que sentido tem gastar R$ 80 milhões para tirar água do subsolo de Apodi para abastecer Mossoró e gastar mais de R$ 1 bilhão para transpor as águas do Rio São Francisco para a bacia hidrográfica Apodi/Mossoró. Uma coisa deve estar em sintonia com a outra.

FOTO: CEZAR ALVES