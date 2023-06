Ambulância semi UTI vai reforçar o serviço de transporte de pacientes em Governador Dix-Sept Rosado

O equipamento foi locado pela gestão municipal e ficará à disposição para o transporte de pacientes do Pronto-Socorro para outras unidades de saúde. O secretário municipal de Saúde, Dr. Adail Vale, destaca que foram feitos investimentos também para melhorar a estrutura do Pronto-Socorro, incluindo a climatização e instalação de balcão de atendimento na recepção e a aquisição de gerador para garantir a continuidade dos serviços mesmo em caso de suspensão do fornecimento de energia elétrica.