Confira a previsão de chuvas para o Rio Grande do Norte neste final de semana. A Emparn registrou uma quinta-feira (15) chuvosa, com acumulados acima de 40mm nas regiões Leste e Agreste. Nas demais regiões, os pluviômetros registraram os maiores acumulados em Felipe Guerra (Oeste Potiguar) com 33.2mm e Guamaré (Central Potiguar) com 17.2mm. Em Natal choveu 34.2mm e Mossoró, capital do Oeste, 14mm. Para o final de semana, os modelos meteorológicos apontam chuvas em todo o estado com concentração nas regiões Leste e Agreste Potiguar, que se encontram no período chuvoso.

O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou na manhã desta quinta (15) a ocorrência de chuvas em 105 postos de monitoramentos distribuídos em todas as regiões do estado.

O segundo boletim pluviométrico do dia, que registra acumulados entre às 9h15 de ontem (14) e o mesmo horário de hoje marcaram os maiores volumes, por região em Rio do Fogo (Leste Potiguar) com 48.6mm, Lagoa de Pedras (Agreste Potiguar) com 42.2mm, Felipe Guerra (Oeste Potiguar) com 33.2mm e Guamaré (Central Potiguar) com 17.2mm. Em Natal choveu 34.2mm e Mossoró, capital do Oeste, 14mm.

De acordo com as análises da unidade de Meteorologia da Emparn, as chuvas são provocadas pela intensificação das ondas de Leste que favorecem a formação de nuvens de chuva na costa do Nordeste. “O aumento da circulação de ventos de Leste que vêm do oceano Atlântico chegam no nosso litoral favorecendo a ocorrência das chuvas”, comentou o meteorologista, Gilmar Bristot.

Para o final de semana, os modelos meteorológicos apontam chuvas em todo o estado com concentração nas regiões Leste e Agreste Potiguar, que se encontram no período chuvoso. “Alguns municípios do litoral, como Nísia Floresta e Baía Formosa, poderão atingir acumulados de 50 mm, com chuvas principalmente no sábado”, disse Bristot.

O Sistema de Monitoramento pode ser acesso no www.emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.