8 bebés esperam por UTI e 26 por enfermaria no RN

Casos de Bronquilolite em bebês tem ocasionado um expressivo aumento na procura por leitos em hospitais de Natal e Mossoró.



De acordo com Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), nesta quinta-feira (15), 34 crianças esperam por internação, sendo 8 bebês que aguardam por vagas na UTI Pediátrica, enquanto 26 esperam por leitos de enfermaria em todo Rio Grande do Norte.



Em Mossoró, a UTI Pediátrica do Hospital Wilson Rosado que tem 10 leitos, está com 100% de ocupação. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), também registram um crescimento significativo de bebes com quadros respiratórios.



Segundo Jarlane Costa, diretora da UPA do bairro Santo Antônio, nos primeiros meses de 2023, houve um aumento de cerca de 30% nos atendimentos de crianças com sintomas respiratórios em relação ao mesmo período do ano passado.



Em Natal a procura é maior, são 6 crianças aguardando vaga na UTI.



Surtos da doença ocorrem todos os anos nos meses de inverno no Brasil, principalmente em bebês de até 2 anos de idade. Mas, este ano, UTIs de hospitais já estão lotadas.



O principal responsável pela doença é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que pode causar desde sintomas de uma gripe leve até um quadro grave de dificuldade respiratória.



Não existe vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), mas profissionais de saúde afirmam que imunizar as crianças contra gripe e covid-19, como já é feito normalmente nesta época, também ajuda a evitar doenças causadas pelo VSR.