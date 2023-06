Serra do Mel inicia projeto educacional para fomentar educação inclusiva na rede municipal. O projeto, idealizado pelos profissionais da educação Luiza Holanda, Ranielly Pereira e Raildo de Moura, tem como objetivo propor às equipes pedagógicas das escolas municipais que conheçam a relevância dos direitos dos estudantes com Necessidades Educativas Especiais (NEE). O trabalho será dividido em sete encontros com a proposta de incentivar as equipes pedagógicas e fomentar o conhecimento dos professores sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

A Prefeitura de Serra do Mel realizou a abertura do projeto “O contexto da educação especial e as possibilidades numa perspectiva inclusiva”.

O objetivo é propor às equipes pedagógicas das escolas municipais que conheçam e reconheçam a relevância dos direitos dos estudantes com Necessidades Educativas Especiais (NEE).

O projeto é idealizado pelos profissionais da educação Luiza Holanda, Ranielly Pereira e Raildo de Moura e será dividido em sete encontros com a proposta de incentivar as equipes pedagógicas e fomentar o conhecimento dos professores sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

E será através dos diálogos coletivos que vão acontecendo durante os encontros que se pretende construir uma educação ainda mais inclusiva na rede municipal de ensino, o que trará resultados positivos para toda comunidade.