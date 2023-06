Lideranças do PT de 10 municípios debatem em Mossoró o fortalecimento da sigla

Na ocasião foi debatida a participação do partido no processo do Plano Plurianual (PPA) estadual que acontecerá dia 28 em Mossoró. A deputada estadual Isolda Dantas destacou a batalha pela prioridade da duplicação da BR 304, “É fundamental que estejamos unidos e engajados e engajadas nessa luta, em prol do desenvolvimento e da segurança viária do nosso estado”. A organização do Polo Oeste do PT, a relação com os partidos da federação e as estratégias para a eleição de 2024 também foram discutidas. Os participantes enfatizaram a importância de fortalecer diálogo com as demais legendas para construir uma estratégia política sólida e alcançar sucesso nas próximas eleições.

O Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte (PT/RN) promoveu uma reunião estratégica com representantes de Mossoró e nove municípios da região, incluindo Serra do Mel, Baraúna, Upanema, Tibau, Grossos, Areia Branca, Governador Dix-Sept Rosado, Pendências e Porto do Mangue.

O encontro realizado neste sábado 17/06, teve como objetivo fortalecer a organização partidária e abordar questões cruciais para o futuro do partido no estado.

Na ocasião foi debatida a participação do partido no processo do Plano Plurianual (PPA) estadual que acontecerá dia 28 em Mossoró. A deputada estadual Isolda Dantas destacou a batalha pela prioridade da duplicação da BR 304, “É fundamental que estejamos unidos e engajados e engajadas nessa luta, em prol do desenvolvimento e da segurança viária do nosso estado”. A organização do Polo Oeste do PT, a relação com os partidos da federação e as estratégias para a eleição de 2024 também foram discutidas. Os participantes enfatizaram a importância de fortalecer diálogo com as demais legendas para construir uma estratégia política sólida e alcançar sucesso nas próximas eleições.

A vereadora Marleide Cunha destacou a necessidade da união e colaboração para enfrentar os desafios que ameaçam os direitos da classe trabalhadora na cidade. Sua fala enfatizou a importância de defender os direitos e garantir que suas emendas sejam ouvidas e atendidas.

O presidente estadual do PT/RN, Júnior Souto, participou virtualmente da reunião e reafirmou o compromisso do partido em fortalecer sua organização na região. Souto expressou sua determinação em trabalhar em prol dos interesses do partido buscando em ampliar o diálogo com a sociedade civil.

Além disso, a reunião contou com a participação do Secretário Adjunto da Casa Civil do RN, Ivanilson Souza, que contribuiu com sua experiência e conhecimento político local.

A reunião do PT/RN em Mossoró reforçou a importância de ouvir e respeitar as vozes das e dos representantes municipais, reconhecendo suas particularidades e trabalhando em conjunto para enfrentar os desafios específicos de cada município.