Prefeitura de Tibau abre inscrições para o festival de quadrilhas juninas

A inscrição pode ser realizada presencialmente, indo até a Secretaria Municipal de Cultura, enviando um e-mail para: secultibau@gmail.com ou até mesmo pelo WhatsApp, o número: 84 9 8165 - 7479, será aceitas inscrições até o dia 01 de julho de 2023 ou até que o limite de inscrições seja atingido.



O valor da inscrição será de 200 reais por agremiação, e o edital terá um limite de 10 agremiações inscritas na categoria tradicional, enquanto as estilizadas, também estão convidadas a participar, porém, não poderão concorrer.



A premiação para as equipes vencedoras será: o 1º lugar levará 2.500 reais, o 2º lugar será premiado com 1.500 reais, o 3º lugar com 1.000 reais, a Rainha do Milho será premiada com 250 reais, e a novidade este ano é a Rainha da Diversidade, que também levará 250 reais.



No ato da inscrição deve-se informar um breve histórico da equipe na ficha de inscrição, como também se a música usada no dia da apresentação será ao vivo ou não, ficando a critério e responsabilidade dos participantes, caso não seja informada qual será a música ou se será ou não ao vivo, a comissão organizadora não se responsabilizará.