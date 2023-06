Sesap promove Arraiá da Vacinação para diminuir internações por vírus respiratórios

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), por meio do Programa Estadual de Imunização, promove de 19 a 30 de junho a campanha Arraiá da Vacinação, para alertar a população do Rio Grande do Norte sobre a prevenção dos vírus respiratórios, principalmente através da vacinação, além de outras ações, como lavagem das mãos e biossegurança.



Neste período os hospitais da rede estadual de Saúde estarão promovendo ações de incentivo à vacinação contra a influenza, de modo a aumentar a cobertura vacinal da população, que até o momento não ultrapassou os 40%. No RN apenas 350.844 pessoas receberam a dose, e a meta é alcançar 90% de pessoas vacinadas. As doses estão disponíveis para toda a população acima dos seis meses de idade em todos os postos de saúde.



O aumento da cobertura vacinal tem entre os objetivos diminuir a demanda dos hospitais pediátricos, que se encontram cheios em todo o País. O aumento das internações por vírus respiratórios gera filas de espera por leitos clínicos e leitos de UTI Pediátrica. A campanha Arraiá da Vacinação vem reforçar que a imunização, a prevenção e o diagnóstico precoce diminuem a ocorrência de casos mais graves.



A Sesap emitou Nota Técnica com dados das infecções e recomendações à população e aos profissionais de saúde.



Formas de prevenção:

• Lavar frequentemente as mãos com bastante água e sabão ou desinfetá-las com produtos à base de álcool;

• Evitar o contato com pessoas doentes;

• Não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em objetos de uso coletivo;

• Utilizar lenço descartável para limpar o nariz;

• Cobrir sempre o nariz ao tossir e espirrar com um lenço descartável (nunca com as mãos);

• Se estiver doente utilize máscara!

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e garrafas;