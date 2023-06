Governo anuncia reconstrução do trecho da RN 401 que liga a BR 406 a cidade de Guamaré. A rodovia tem importância estratégica para o desenvolvimento econômico da região. Há cerca de um ano ficou acertado que o governo estadual se responsabilizaria por 70% da rodovia, trecho de 8,4 km. O restante, 3,6 quilômetros, será de responsabilidade da prefeitura de Guamaré. A licitação para a parte da prefeitura será aberta nos próximos dias. A obra será possível a partir de uma parceria com a empresa petrolífera 3R Petroleum, que assumiu recentemente a exploração do Polo Potiguar.

FOTO: SANDRO MENEZES