Mesmo sem produzir petróleo, Tibau recebe mais royalties do que Mossoró e Guamare. O município de Tibau mesmo sem produzir petróleo, vai receber da Agência Nacional do Petróleo (ANP), mais royalties do que Mossoró e Guamare, cerca de R$ 2.211.312,87. Esses recursos representam uma importante fonte de financiamento dos municípios, com objetivo de impulsionar projetos que beneficiam a população nas áreas de transporte, saúde, educação, infraestrutura urbana e desenvolvimento econômico. Os valores repassados aos municípios variam de acordo com a produção de petróleo e gás natural em suas respectivas regiões.