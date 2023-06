Prefeita de Pau dos Ferros aproveita festejos juninos para divulgar atrações da Finecap 2023

A prefeita Mariana Almeida (PSD) de Pau dos Ferros, divulgou as atrações da Finecap 2023. O lançamento ocorreu na Praça de eventos, durante o III São João da Princesinha.

A 26ª Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar (FINECAP) ocorrerá entre os dias 25 de agosto e 04 de setembro. A edição promete ser ainda mais primorosa na promoção de eventos de fortalecimento da identidade cultural e de propulsão econômica dos micro e pequenos empreendedores locais e regionais.

Com o fortalecimento dos eventos socioculturais, Feira de Negócios e grandes shows, a edição deste ano deve mexer com os sentimentos do povo pau-ferrense e dos visitantes.

Neste ano, o evento contará com o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, e o patrocínio de grandes empresas, através de incentivos fiscais, por meio da Lei Câmara Cascudo.

A gestão municipal assegura, ainda, a manutenção da "Área PCD", grande inovação da edição anterior, que estabeleceu um novo conceito de inclusão nos grandes eventos do Rio Grande do Norte.

Além dos palcos, camarotes, estandes para exposição, a Prefeitura deverá fortalecer ainda o espaço gastronômico, que contará com bares e restaurantes da cidade e região.

Confira a programação completa:

25 e 26 - Feirinha da Nossa Gente e Vitrine Cultural Xanana Diógenes;



27 - Cavalgada do Vaqueiro;



01, 02 e 03 - Feira de Negócios e Shows na Praça de Eventos;



02/09 - Sessão Magna em Comemoração aos 167 anos de Emancipação Política (Câmara Municipal e Lojas Maçônicas);



04/09 - Desfile Comemorativo de Emancipação Política.



Shows na Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição:



Dia 01/08 - sexta-feira:



Edu Vaqueiro



Anizio Jr.



Núzio Medeiros



José Orlando



Nattan



Dia 02/09 - sábado:



Catarina Ferreira



Brenda Cibelly



Forró de Front e Leo Gordinho



Mara Pavanelly



Edson Lima e Limão com Mel



Dia 03/09 - domingo:



Skema Sertanejo



Erisson e Fernanda



Henry Freitas



Tarcísio do Acordeon