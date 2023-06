Governadora anuncia construção de Ecoposto e apoio ao Festival de Martins

O Ecoposto será construído na unidade de conservação Monumento Natural Cavernas de Martins. “Nós temos hoje, no Estado do Rio Grande do Norte, onze unidades de conservação da natureza estaduais. A mais recente, criada em 2022, é o Monumento Natural Cavernas de Martins, que hoje é a nossa maior unidade de conservação do bioma caatinga”, explica o diretor geral do IDEMA, Leon Aguiar. O gestor esclarece que nessa área a riqueza de cavernas é muito grande, “temos a Casa de Pedra, como a mais simbólica, e há hoje uma necessidade de adequar as visitas a esses espaços das cavernas, por isso vamos fazer um ecoponto naquela localidade”, complementa.

O projeto de construção do Ecoposto em cima da Serra de Martins, na região de mirante, foi apresentado pela Governadora Fátima Bezerra e equipe do Idema durante reunião com a prefeita do município, Maria José, conhecida como Mazé, durante reunião nesta terça-feira (20), na Governadoria, prédio do Centro Administrativo do Estado.

O Ecoposto será construído na unidade de conservação Monumento Natural Cavernas de Martins. “Nós temos hoje, no Estado do Rio Grande do Norte, onze unidades de conservação da natureza estaduais. A mais recente, criada em 2022, é o Monumento Natural Cavernas de Martins, que hoje é a nossa maior unidade de conservação do bioma caatinga”, explica o diretor geral do IDEMA, Leon Aguiar. O gestor esclarece que nessa área a riqueza de cavernas é muito grande, “temos a Casa de Pedra, como a mais simbólica, e há hoje uma necessidade de adequar as visitas a esses espaços das cavernas, por isso vamos fazer um ecoponto naquela localidade”, complementa.

“Estamos com a prefeita Mazé e com a equipe do Idema e, conforme o prometido, está aqui o projeto elaborado e o recurso garantido. Ao todo são R$ 6 milhões em investimentos. Compromisso assumido e sendo cumprido”, comemora a governadora Fátima Bezerra. “O povo de Martins, como uma cidade turística, é consciente da sua sensibilidade ao olhar para nossa Serra. Nós vamos ter um mirante, voltado para a Casa de Pedra, uma riqueza natural do nosso município. Isso só vai engrandecer nosso turismo”, afirma a prefeita.

No Ecoposto haverá auditório, espaço para educação ambiental, espaço administrativo, espaço para atividades, fiscalização, estudos e monitoramentos, além de estacionamento. O projeto ainda está passando por trâmites administrativos e burocráticos. “Uma vez superada essa fase, já temos recursos para a execução dos projetos de engenharia”, finaliza Leon.

Festival Gastronômico e Cultural de Martins





“Mais uma vez o Governo do Estado vai investir com o aparato de segurança, maior que os dos anos anteriores, para garantir que o festival brilhe, com toda beleza e hospitalidade do povo de Martins”, assim anuncia a governadora Fátima Bezerra seu apoio ao evento que já possui tradição no Rio Grande do Norte, e que fomenta toda uma cadeia de turismo no Estado. O Festival Gastronômico e Cultural de Martins ocorrerá de 21 a 23 de julho de 2023.

Além do apoio na segurança, também foi anunciado que a Secretaria de Turismo, através da Emprotur, entrará com apoio financeiro para a programação do festival. “Sem esses apoios, o festival jamais poderia acontecer”, afirma a prefeita de Martins, Maria José.

Além das ações anunciadas, foi determinada uma operação tapa-buracos, prevista para começar já nesta quarta-feira (21), na RN 117 – no trecho que liga Martins à BR 226, passando por Serrinha dos Pintos. “Estabelecemos uma parceria com o município para também fazer a operação tapa-buracos também pelo outro lado, pelo lado que vem de Umarizal”, diz o secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho, esclarecendo que assim a ação atende aos dois principais acessos ao município.

Além dos já citados, estiveram presentes na reunião Gustavo Coelho, secretário de Estado da Infraestrutura; Ivanilson Maia, secretário de estado adjunto-chefe do Gabinete Civil; Cristiane Martins, chefe do setor de Arquitetura e Engenharia do IDEMA; Danielly Rêgo, secretária de estado adjunta de Turismo; Molga Freire, diretora de Promoção e Marketing da EMPROTUR; Matheus Querino, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Educação; e Benaldo Medeiros, assessor especial do Gabinte Civil.

Outras reuniões

Mais cedo, a governadora Fátima Bezerra e a equipe de secretários se reuniram com o prefeito de São Miguel, Célio de Elizeu, o de Santa Maria, Dr. Raniery Câmara. Durante as audiências foram discutidos pleitos importantes para os dois municípios, como a situação do abastecimento de água no município de Santa Maria.

A Companhia de Água e Esgotos do RN (Caern) está realizando uma obra que vai solucionar a dificuldade de abastecimento. “Foi uma determinação minha que esta obra seja logo concluída”, disse a governadora. Cerca de R$ 3 milhões estão sendo investidos na extensão da adutora Sertão-Central, que vai trazer a água da barragem Armando Ribeiro Gonçalves até Santa Maria. A previsão é de que o serviço seja concluído no mês de novembro.