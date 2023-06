Neoenergia Cosern realizou 184 vistorias em instalações elétricas destinadas ao MCJ 2023. A Companhia vem reforçando as ações preventivas nas cidades que sediam os maiores eventos juninos do Rio Grande do Norte, tais como Mossoró e Assú. Nas duas cidades, quase cinco quilômetros de rede foram inspecionados no circuito dos trios elétricos envolvendo aproximadamente 50 profissionais, entre técnicos, engenheiros e eletricistas. O objetivo é garantir que a população local e turistas possam curtir os festejos com segurança e tranquilidade.

Milhares de pessoas irão aproveitar a semana do São João, santo católico celebrado no próximo sábado, dia 24 de junho, para participarem de festejos juninos na maioria das cidades potiguares.

Para garantir que a festança ocorra com segurança, a Neoenergia Cosern informou que realizou uma série de ações preventivas nas cidades que sediam os maiores eventos nesse período no Rio Grande do Norte, como Mossoró e Assú.

Nas duas cidades, quase cinco quilômetros de rede foram inspecionados no circuito dos trios elétricos envolvendo aproximadamente 50 profissionais, entre técnicos, engenheiros e eletricistas.

“O trabalho começa com pelo menos três meses de antecedência, quando reforçamos a manutenção na rede e nos programamos para o serviço das instalações provisórias a fim de atendermos os eventos organizados somente para a temporada. A avaliação técnica é bastante minuciosa para que as festas ocorram dentro dos padrões de confiabilidade, segurança e qualidade”, afirma Givanildo Batista, gerente de Relacionamento com Grandes Clientes da Neoenergia Cosern.

Em Mossoró, que tem hoje a maior festa junina do estado, foram realizadas 184 vistorias em instalações elétricas destinadas aos eventos.

O número de pedidos de ligações provisórias encaminhados por Prefeituras Municipais e empresas produtoras de eventos na região Oeste chegou a 75. O atendimento fica condicionado à disponibilidade de energia e potência, como também não é permitido um período de ligação provisória superior a 30 dias.

Na cidade vizinha, Assú, palco do “São João mais antigo do Rio Grande do Norte”, equipes técnicas realizaram uma inspeção de segurança na rede elétrica em torno da Praça Getúlio Vargas, no Centro, utilizando uma tecnologia chamada de ‘termovisão’. São João é o padroeiro da cidade e a festa vai até o dia 24, quando ocorrerá uma procissão pelas principais ruas e avenidas de Assú.

“Na inspeção, utilizamos um veículo equipado com câmera de termovisão, uma tecnologia capaz de detectar possíveis pontos de calor na rede elétrica, indicativo de necessidade de manutenção preventiva. A altura da rede elétrica também foi vistoriada e colocamos uma sinalização para reforçar o alerta de segurança para que a população fique longe da fiação”, explica Pammella Santos, supervisora da Neoenergia Cosern em Assú.