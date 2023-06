JFRN autoriza associação a cultivar Cannabis e produzir óleo terapêutico para fins medicinais

A decisão foi proferida pelo Juiz Federal Ivan Lira de Carvalho, titular da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte. O magistrado determinou, ainda, que a associação de saúde se submeta ao registro e controle administrativo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na solicitação, a associação informou que possui 106 pacientes cadastrados, a maioria com diagnóstico de Alzheimer, Diabetes, Fibromialgia, Parkinson e Neoplasia e que podem fazer uso do produto para tratamento de sintomas.