Presidente Nacional do PSDB, Eduardo Leite, parabeniza Ezequiel pelo crescimento do partido no RN

O presidente nacional do PSDB, governador gaúcho Eduardo Leite recebeu o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, que dirige a legenda no Rio Grande do Norte. O partido potiguar se destaca mais uma vez no Nordeste. Os tucanos do RN conseguiram 31,21% dos votos para deputado estadual– o maior percentual de votos para as Assembleias Legislativas de todo Brasil. Foram eleitos 10 parlamentares, inclusive Ezequiel Ferreira, que conseguiu a maior votação proporcional em todo país, com 3,76% dos votos.



“O trabalho de Ezequiel no RN é um exemplo para os tucanos de todo Brasil. Vamos fazer uma visita em breve ao Nordeste e conclamar a todos para participar do processo de reconstrução do PSDB, que não passa apenas pelos líderes, mas por todas suas lideranças e filiados. Queremos conversar também com os potiguares e parabenizar pelo grande trabalho e sucesso nas urnas”, disse Eduardo Leite, que governa pela segunda vez o Rio Grande do Sul.



Ezequiel aproveitou para destacar as inovações na gestão e modernização da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Ano passado, com a conquista do tricampeonato do Prêmio Assembleia Cidadã, da Unale. O jubileu de prata da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais rendeu ao Poder Legislativo Potiguar mais uma conquista nacional, com o sistema Legis Plenário, que concorreu à premiação na categoria ‘Gestão’. A Casa já havia sido premiada com os sistemas Legis RH, em 2019, e o e-Legis, em 2021.



“Queremos fazer um grande trabalho com a filiação de prefeitos e vice-prefeitos do interior, além de anunciar nomes importantes que vão concorrer pelo PSDB em 2024. Vamos marcar para sentar com todos os deputados do PSDB, que hoje reúnem 10 grandes parlamentares”, frisou o presidente do partido no Estado. Só de mandatários hoje, o PSDB tem 10 deputados estaduais, 35 prefeitos, 29 vice-prefeitos e 244 vereadores. Além de dezenas de pré-candidatos e ex-prefeitos filiados a legenda.



Em 2024, o PSDB vai defender a inclusão de mulheres e negros na política, as políticas públicas do partido para pessoas portadoras de necessidades especiais, o papel dos jovens na política, entre muitos outros. O PSDB não abrirá mão das bandeiras que tornaram o partido importante para o Brasil. “Nós temos que ter isso: a luta pela inclusão, a compreensão da luta contra a desigualdade e crescimento econômico sustentável. São bandeiras nossas!”, afirmou Eduardo Leite.