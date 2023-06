Prefeitura apresenta calendário de pagamento aos servidores da educação em Tibau. Com o intuito de valorizar os profissionais da educação, a prefeitura apresentou aos servidores, nesta quinta-feira (22), um calendário de pagamentos que busca reconhecer o empenho e a dedicação destes. Durante a reunião, foi ressaltado o compromisso da prefeitura em efetuar o pagamento retroativo do piso salarial dos professores, referente aos meses de janeiro e fevereiro, mesmo que a implementação tenha ocorrido a partir de março. Essa medida visa reconhecer o trabalho realizado pelos profissionais da educação no período mencionado.

Em uma reunião realizada nesta quinta-feira (22), representantes da Prefeitura Municipal de Tibau, em conjunto com o Sindicato dos Servidores Municipais, Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, Assessoria Jurídica e a prefeita Lidiane Marques, discutiram melhorias para os setores da saúde, educação e demais áreas.

Com o intuito de valorizar os profissionais da educação, a prefeitura apresentou um calendário de pagamentos que busca reconhecer o empenho e a dedicação desses servidores. Durante a reunião, foi ressaltado o compromisso da prefeitura em efetuar o pagamento retroativo do piso salarial dos professores, referente aos meses de janeiro e fevereiro, mesmo que a implementação tenha ocorrido a partir de março. Essa medida visa reconhecer o trabalho realizado pelos profissionais da educação no período mencionado.

Além disso, ficou acordado que, no próximo mês, será realizado o pagamento retroativo do piso salarial referente ao ano de 2022, juntamente com quaisquer valores pendentes. Essa ação busca recompensar e valorizar o trabalho dos servidores no ano anterior, demonstrando o comprometimento da prefeitura em oferecer condições justas aos profissionais.

Outra medida importante anunciada durante a reunião foi a implantação e pagamento retroativo das letras do piso salarial dos professores, prevista para o mês de agosto. Essa iniciativa reforça o compromisso da prefeitura em incentivar a progressão na carreira e promover a valorização dos servidores da educação.

Paralelamente aos aspectos salariais, a prefeitura destacou a importância da participação do sindicato na construção de um plano de cargos, carreira e salários adequado às necessidades dos profissionais da educação. Nesse sentido, ficou estabelecido que o sindicato terá a oportunidade de apresentar uma contraproposta, acompanhada de um estudo de viabilidade econômica, até o dia 22 de julho. Essa proposta será analisada e discutida em conjunto visando alcançar soluções benéficas para ambas as partes.

A prefeita Lidiane Marques reafirmou o compromisso da administração municipal em valorizar e reconhecer o trabalho dos profissionais da educação, ressaltando sua importância para o desenvolvimento da cidade. As medidas anunciadas buscam fortalecer o sistema educacional e proporcionar um ambiente propício ao crescimento e bem-estar de toda a comunidade escolar.