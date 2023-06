Governadora inaugura 28ª Central do Cidadão na cidade de Patu

Ação é fruto de parceria entre o governo estadual e prefeitura de Patu; a expectativa é que a Central do Cidadão realize aproximadamente 3 mil atendimentos por mês. “Esta conquista do povo de Patu é fruto de uma parceria. Este prédio pertence ao Estado. Fizemos uma cessão, o prefeito fez aqui a reforma, com investimento de mais de R$ 300 mil, e agora está aqui essa casa para tratar com respeito o cidadão e a cidadã de toda a região”, afirmou a governadora.

Mais desenvolvimento, emprego e cidadania. Assim a governadora Fátima Bezerra definiu a inauguração da Central do Cidadão no município de Patu, região serrana do Rio Grande do Norte. Ao lado do prefeito Rivelino Câmara, a chefe do executivo estadual fez a entrega do equipamento à cidade nesta sexta-feira (23).

“Esta conquista do povo de Patu é fruto de uma parceria. Este prédio pertence ao Estado. Fizemos uma cessão, o prefeito fez aqui a reforma, com investimento de mais de R$ 300 mil, e agora está aqui essa casa para tratar com respeito o cidadão e a cidadã de toda a região”, afirmou a governadora.

Na ocasião, foi sancionada a lei que dá o nome do advogado militante Mitchell Dantas Rocha de Lira à 28ª unidade da Central do Cidadão do Estado. O advogado residia na cidade de Patu e atuava pela Subseção da OAB de Pau dos Ferros. Morreu em 2021, vítima da Covid-19. O Projeto de Lei 210 de 2023 é de autoria do deputado estadual Dr. Bernardo.

A inauguração da Central do Cidadão representa um marco para a população de Patu e municípios vizinhos. “Estamos falando em desburocratizar os serviços públicos e interiorizar serviços fundamentais”, ressaltou o vice-governador Walter Alves.

O Governo do RN disponibilizou o terreno e a infraestrutura do prédio. O local, que antes abrigava uma unidade desativada do Detran, passou por uma restauração completa pela prefeitura antes de se tornar a nova Central do Cidadão, com um investimento de R$ 300 mil.

“Desde que o Governo do Estado me chamou para essa parceria, o município se propôs a investir. Esta Central Cidadão não é apenas para Patu, é para toda a região do Médio Oeste. Cerca cem mil pessoas serão beneficiadas diretamente pelos serviços prestados aqui”, ressaltou o prefeito.

Com tamanho médio, a unidade oferecerá diversos serviços, como AGN, Caern, Cadastro Único, emissão do Cadastro de Pessoa Física (CPF), Unicat, Idema, Ipern, Orientação para Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital e Procon. Além de Patu, a Central atenderá também aos municípios de Caraúbas, Janduís, Belém do Brejo da Cruz (PB), Catolé do Rocha (PB), Messias Targino, Olho D’água dos Borges, Rafael Godeiro e Almino Afonso. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Das 28 unidades, 24 foram entregues na gestão da governadora Fátima Bezerra. A expectativa é que a Central do Cidadão de Patu realize aproximadamente 3 mil atendimentos por mês.

Para o coordenador do Programa Central do Cidadão, Luis Renato Nogueira, “ao investir na construção de novas sedes, reformas nas unidades existentes e parcerias com as prefeituras, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte reafirma seu compromisso em melhorar o atendimento e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Essas ações visam garantir um acesso mais fácil e eficiente aos serviços, além de ampliar a gama de opções disponíveis para os cidadãos de diversas localidades do estado".

Além da cerimônia de abertura da Central do Cidadão, foram inaugurados o Pórtico do Vôo Livre e a pavimentação da Rua Francisco Leite.

O Pórtico do Voo Livre recebeu um investimento de R$ 1 milhão por meio de uma Emenda Parlamentar do ex-deputado federal Walter Alves, vice-governador do Estado. O pórtico, localizado na Rua Celso Dutra de Almeida, na BR 226, serve como acesso à rampa para a prática do esporte e também contempla a construção de um mirante e um calçadão. Em agosto de 2020, a prefeitura já havia entregado o primeiro pórtico em homenagem a Jesuíno Brilhante. Um terceiro pórtico está em planejamento para a BR 226, ligando Patu a Catolé do Rocha e Almino Afonso, em referência ao Santuário do Lima.

Para impulsionar o turismo e a economia do município de Patu, o Governo do Estado já entregou, em maio de 2022, as obras de restauração da estrada de acesso ao Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, também conhecido como Santuário do Lima, em parceria com a prefeitura. Esse trecho de 2,6 quilômetros, que também é utilizado para o acesso à rampa de voo livre, recebeu investimentos de R$ 1,8 milhão do Governo e R$ 1 milhão da prefeitura. A recuperação incluiu sinalização, iluminação e a construção de um calçadão, visando aprimorar a experiência dos visitantes.

Além dos já citados, estiveram presentes na solenidade: Gilberto Moura, vice-prefeito de Patu; Raimundo Pinheiro (Pezão) e Vinícius Fernandes, prefeito e vice-prefeito de Umarizal; Dr. Bernardo Amorim, deputado estadual; Vera Lucélia Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores de Patu; Edinaldo Moura, ex-prefeito de Patu. Também participaram o secretário-adjunto de Infraestrutura, Gaspar Pereira; diretor geral do Detran, Jonielson Oliveira e Francisco Batista; a gerente da Central do Cidadão de Patu, Erica Marcelino; Nival Lira, pai do homenageado Mitchell Dantas Rocha de Lira (in memorian) e Padre Telmo, Reitor do Santuário do Lima.