Prefeito e técnicos da SEED define cursos que serão ofertados no IERN de Umarizal

Estrutura física está 60% concluída, num investimento do Governo do Estado de R$ 10 milhões, que quando ficar pronto, poderá receber até 1.300 estudantes, não só de Umarizal, mas de toda a região do Médio Oeste. Após a plenária, que contou com a presença de representantes dos municípios vizinhos, a subsecretária de Educação do RN Cleo Kozeski e o prefeito Raimundo Pezão, visitaram o canteiro de obras do IERN em Umarizal.

O prefeito Raimundo Pezão, de Umarizal-RN, recebeu equipe da Secretaria Estadual de Educação, nesta quinta-feira, 22, para definir os cursos que serão ofertados na unidade do Instituto Educacional do Rio Grande do Norte (IERN) que está sendo construída no município de Umarizal.

Em todo o Rio Grande do Norte, serão construídas 10 unidades do IERN, que vão funcionar com o mesmo perfil do Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFs). Existem 22 unidades do IF no Rio Grande do Norte, beneficiando quase 50 mil jovens.

Os Institutos Federais renasceram em 2005 (no RN, só havia IF em Natal e Mossoró - construídos antes de 1998) com atuação da então deputada federal e hoje governadora Fátima Bezerra, junto ao então ministro Fernando Haddad, da Educação. Haddad é o atual ministro da Economia.

Quando o PT foi retirado do Governo Federal em 2016, a construção de novos IFs foi suspensa no País. Ao assumir o governo do Estado no início de 2019, Fátima Bezerra decidiu construir, com recursos próprios, unidades educacionais com o mesmo perfil dos IFs.

O projeto inicial da governadora previa a construção de 10 IERNs, contemplando as cidades de Natal, Touros, São José do Mipibu, Tangará, Santana do Matos, Jardim de Piranhas, Campo Grande, São Miguel, Alexandria, Mossoró, Areia Branca e Umarizal. Cada unidade orçada em R$ 10 milhões.

As unidades que estão sendo construídas serão somadas com os 11 Centro Estaduais de Educação Profissional (CEEPs), que já estão em funcionamento. Serão transformadas em IERNs. Cada estrutura nova construída poderá receber até 1.500 estudantes.

Nesta quinta-feira, 22, o prefeito Raimundo Pezão, de Umarizal, recebeu uma equipe da Secretaria Estadual de Educação, coordenada pela sub-secretária Cleo Kozeski, para discutir quais cursos serão oferecidos na IERN de Umarizal.

“Foi um momento de muita diversidade, discussão e interação no sentido de fazer a melhor escolha para nossos jovens e logo em breve haverá uma audiência pública para anunciar a escolha dos 2 cursos técnicos que serão ofertados no IERN do nosso município”, diz o prefeito Raimundo Pezão, agradecendo a governadora Fátima Bezerra pelo investimento.

Na oportunidade, também esteve presente representantes do setor produtivo local, representantes do comércio, empresas, associações, conselhos, sindicatos, cooperativas, UERN e instituições de desenvolvimento da economia do território regional. “Todos buscando um só objetivo: desenvolver a região através de educação de qualidade”, ressalta o prefeito.

Após a plenária, o prefeito Raimundo Pezão e sub-secretária Cleo Kozeski visitaram o canteiro de obras, que está com 60% de sua totalidade. Segundo o prefeito Raimundo Pezão, a estrutura física deve ficar pronta até o final do ano, quando serão iniciados os trabalhos de acabamento e instalação da unidade em definitivo, provavelmente iniciando com dois cursos em 2024.

Veja mais fotos e videos da plenária e da visita a canteiro de obras do IERN em Umarizal