Prefeita de Tibau anuncia o 3º São João na Praia; evento acontecerá de 07 e 09 de julho

Os festejos Juninos na cidade deTibau iniciam a partir desta quinta-feira (06) e segue até o domingo (09). A programação conta com três dias de bandas além de um festival de quadrilhas e realização de concursos.



O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Tibau junto com a Secretaria de Cultura. O público demonstrou grandes expectativas sobre as atrações desta festa, as bandas Forró dos 3 e Circuito Musical abrem as comemorações de São João com uma noite inteira de muito forró.



Além de bandas, também haverão as tão esperadas apresentações no Festival de Quadrilhas, e também o concurso de Rainha do Milho e Rainha da Diversidade.



Confira abaixo a programação completa:



Abertura do São João na Praia - 6 de julho

Forró dos 3 e Circuito Musical



Sexta - 7 de julho



Festival de Quadrilhas

Concurso Rainha do Milho

Concurso Rainha da Diversidade



Sábado - 8 de julho



Dantas do Forró

Jorge de Altinho

Junior Farra





Domingo - 9 de julho



Forró Pegada de aço

Walkiria Santos

Jaedson Souza



Serão quatro dias de festejos em celebração ao São João, começando no início da noite e com as apresentações musicais das bandas confirmadas por volta das 22:30.