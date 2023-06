Prefeita de Grossos inaugura UBS e assina ordem de serviço do calçamento na zona rural nesta sexta, 30

A prefeita de Grossos, Cinthia Sonale, vai inaugurar a UBS Maria Auxiliadora na próxima sexta, 30, na comunidade de Barra. Além da entrega do posto de saúde reformado, Cinthia assinará na mesma cerimônia a ordem de serviço do calçamento de Alagamar.



“São duas reivindicações históricas que agora viram ações concretas para beneficiar os moradores da zona rural. No caso da UBS da Barra, temos uma obra ainda mais emblemática porque durante muito tempo ela foi o símbolo do descaso político-administrativo, que outrora havia se instalado na cidade”, destacou a prefeita.



A revitalização de tal equipamento público dá sequência à política de reestruturação da rede básica de saúde implementada pela gestão municipal desde 2021. Essa proposta contempla investimentos em infraestrutura, aquisição de medicamentos, informatização do setor e ampliação da equipe de profissionais, tudo visando otimizar o atendimento à população.