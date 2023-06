Isolda pede que a população vote na proposta de duplicação da BR-304 para dar destaque a pauta. São inúmeras propostas dispostas no site Brasil Participativo, ação promovida pelo Governo Federal, entre elas, a duplicação da BR 304. A deputada estadual Isolda Dantas acredita ser importante que a proposta da duplicação esteja entre as mais votadas, para que a pauta ganhe destaque nacional, por isso encampa a campanha, visto que a BR é uma rodovia essencial para o Rio Grande do Norte. A votação aberta no site Brasil Participativo ocorrerá até o dia 14 de julho.

No final de maio deste ano ocorreu em Natal uma grande plenária para a construção do Plano Plurianual do Brasil. Uma ação do governo federal para ouvir as pessoas nos Estados para reger prioridades no orçamento da União.

A BR-304 é uma rodovia essencial para o Rio Grande do Norte, conectando municípios e estados, impulsionando o comércio, o turismo e o desenvolvimento socioeconómico. No entanto, enfrenta problemas de congestionamento e altos índices de acidentes. Nos últimos 5 anos, a Policia Rodoviária Federal registrou quase 150 mortes por acidentes na BR-304.

Para solucionar essas questões, é fundamental a duplicação da 304. Essa medida trará fluidez ao tráfego, reduzirá tempo de viagem, melhorará a segurança nas estradas e estimulará o comércio e o turismo na região.

Visando alcançar essa meta, a governadora Fátima Bezerra solicitou diretamente ao presidente Lula que priorize a duplicação. Para fortalecer a pauta, a proposta da duplicação está disponível na plataforma do Brasil Participativo e todo mundo pode votar. Vale salientar que as 5 propostas mais votadas serão prioridade da prioridade no governo Lula.

Para que a proposta da duplicação seja destaque a nível nacional, a deputada estadual Isolda está realizando visitas às instituições do comércios e prefeituras, além de disponibilizar banquinhas para diálogo e votação em Mossoró e nas cidades com mais interesse na proposta, além da campanha ativa e constante nas redes sociais.

“Como deputada do RN vamos seguir trabalhando incansavelmente por soluções que estão ao nosso alcance para os problemas enfrentados pelos potiguares e a duplicação da BR-304 é uma prioridade máxima para mim, como parlamentar e como cidadã mossoroense”.

A votação aberta no site Brasil Participativo ocorrerá até o dia 14 de julho.

Como participar da votação

Acesse o link oficial no Brasil Participativo:[https://acesse.one/oT4Dy].

Na pagina inicial, clique em “Votar”.

Você será direcionado para a página de acesso ao governo federal e devera inserir o CPF e senha.

Vote! E compartilhe com mais pessoas!