Confira a previsão de chuvas para o Rio Grande do Norte esta semana

A previsão do tempo para esta semana em todo estado deve ser marcada por céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas em todas as regiões Potiguares, de acordo com informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

O Leste da Região Nordeste terá muita chuva nos próximos dias. A faixa leste do Rio Grande do Norte até Alagoas será a mais afetada.

Em Mossoró, a terça, quarta e quinta-feira, será de sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Já na sexta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 22º C (mínima) e 33º C (máxima).



Já em Pau dos Ferros, no Alto Oeste do potiguar, a terça-feira será de sol, com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Já na quarta e quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. E na sexta-feira, haverá aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A temperatura varia entre 22º C (mínima) e 33º C (máxima).



Em Caicó, no Seridó Potiguar, a terça-feira será de sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Na quarta-feira, a previsão é de céu com algumas nuvens. Não chove. Já a sexta-feira, será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 22º C (mínima) e 33º C (máxima).