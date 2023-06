Com recursos próprios prefeitura de Serra do Mel investe em mais de 1.300 metros de meio-fio

A Prefeitura de Serra do Mel, com o apoio da Secretaria de Infraestrutura, está realizando mudanças no meio-fio das principais ruas do município, como a Avenida Graciano dos Santos, a Rua PM Ivan e a Rua Severino Lázaro da Costa.



Ao todo, serão trocados mais de 1300 metros de meio-fio com recursos próprios do município.



As melhorias estão sendo realizadas nos canteiros em frente à Unidade Mista Dr. Sílvio Romero, na via do Calçadão e na Rua dos Correios.



"O objetivo dessas melhorias é aprimorar a urbanização dos canteiros centrais, tornando as ruas mais seguras e bonitas para os moradores e visitantes da cidade”, disse o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL).