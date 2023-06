Escola Estadual Coronel Solon é pioneira na plantação de Pitaya em Grossos

Sob a orientação do diretor Ronaldo Josino, os alunos do 3˚ ano do ensino médio deram início ao plantio de 30 mudas no espaço da escola destinado ao projeto, que é pioneiro na cidade. A expectativa é que após um ano, a escola possa produzir em torno 600 Pitayas, ou aproximadamente 180 kg da polpa da fruta, que poderá ser utilizada inclusive na merenda escolar.