De 2010 a 2022, população de Mossoró cresce 1,83% e chega a 264.577 pessoas, aponta IBGE

O censo do IBGE divulgado hoje aponta que a população de Mossoró chegou a 264.577 pessoas o que representa um aumento de 1,83% em comparação com o último Censo de 2010. O Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ela permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional, identifica suas características e revela como vivem os brasileiros. No ranking de população dos municípios, Mossoró está na 2ª colocação no estado, na 22ª colocação na região Nordeste e na 108ª colocação no Brasil.