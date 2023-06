Período de adesão dos municípios do RN ao Mais Médicos é prorrogado até 7 de julho

O prazo para municípios do Rio Grande do Norte aderirem a vagas do Programa Mais Médicos foi prorrogado até o próximo dia 7 de julho. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) nesta quarta-feira (28).



A prorrogação foi autorizada pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS Nº 752, de 15 de junho de 2023. A adesão ao programa é feito online, por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas do Ministério da Saúde.



Para o Rio Grande do Norte foram disponibilizadas 1.194 vagas, distribuídas para todos os 167 municípios do estado. A quantidade de vagas foi definida pelos gestores municipais, conforme as necessidades específicas, e são custeadas em regime de coparticipação, que consiste no desconto do repasse fundo a fundo (do Ministério para o município) do valor de custeio mensal da bolsa do profissional, dentro do teto federal do Piso de Atenção Primária de cada município.



Fica a cargo do Ministério da Saúde o custeio das demais despesas do programa, exceto o auxílio moradia e alimentação, que permanecerá financiado pelo município.