Senador Styvenson exalta pionerismo de Augusto Severno na Aviação Brasileira

Nesta quarta-feira, dia 28, o senador Styvenson Valentim, do Rio Grande do Norte, exaltou no plenário do Senado Federal, um pioneiro potiguar da aviação brasileira: Augusto Severo.

Styvenson fez a menção após elogiar a sessão solene do Congresso Nacional, realizada pela manhã, que celebrou os 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont.

“Em meu estado, também tivemos um grande pioneiro da aviação e que no ano que vem completará 160 anos de seu nascimento: Augusto Severo, contemporâneo do ‘pai da aviação’, Santos Dumont”, disse o parlamentar.

O senador relembrou que Augusto Severo nasceu em 11 de janeiro 1864, em Macaíba. Ele também ressaltou que o inventor potiguar morreu em pleno ar, quando “Pax”, o dirigível que pilotava explodiu em pleno ar, quando sobrevoava as ruas de Paris em 12 de maio de 1902.

“Severo é considerado um herói da aviação devido às pesquisas e tentativas que fez com máquinas que pudessem voar, como é caso do PAX e de outros dirigíveis anteriores a ele”, disse Styvenson.

Minutos depois, o parlamentar também exaltou a convocação da jogadora potiguar de futebol feminino, Antônia Silva, para compor a equipe da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo feminina 2023, que será disputada em julho, na Austrália e Nova Zelândia.

“Fico feliz em saber que Antônia é do nosso estado e acompanhou a convocação pela TV, ao lado da família, em Natal”, finalizou o senador. Antônia é natural da pequena cidade de Riacho de Santana, município do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

Em tempo: Antônia se transferiu para o futebol espanhol (2019), tendo atuado pelo Madrid por duas temporadas. Ela continua na Espanha, só que atualmente joga no time “Levante”.